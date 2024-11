Tweede Kamer wil dat Chinese invloed op Caribische landen wordt beperkt

In Nederland is er gisteren een motie aangenomen door de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht jaarlijks te rapporteren over de economische, politieke en technologische invloed van China op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Daarbij wil de Kamer ook horen welke maatregelen Nederland gaat nemen om de invloed van China op de drie Caribische landen van het Koninkrijk te beperken. De motie is aangenomen met steun van leden van de regeringspartijen PVV, VVD en Nieuw Sociaal Contract. De minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp had de motie ontraden.

Minister Veldkamp gaf aan dat er binnenkort een brief naar het Nederlandse parlement zal worden gestuurd, waarin wordt ingegaan op het ‘Chinabeleid’ van het Nederlandse kabinet ten aanzien van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Er zal daarna over het onderwerp op 18 december een debat worden gehouden in het Nederlandse parlement.