Opnieuw oproep van Centrale Bank om kleingeld uit te geven

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten doet opnieuw een oproep aan alle burgers van de eilanden om muntgeld te gebruiken. De bank roept de gemeenschap op om kleingeld te gebruiken bij contante betalingen of om deze munten in te wisselen. Dat kan kan bij de kasafdeling van de Centrale Bank van maandag tot vrijdag tussen acht uur ‘s ochtends tot half twaalf ‘s ochtends en van half twee ‘s middags en drie uur ‘s middags. De bank roept op om het geld te laten rollen. ‘Want elke munt telt’.

In het Engels heet dat: ‘Got Loose Change? Don’t Let It Go to Waste’. De bank wil dat kleingeld niet wordt opgepot, maar wordt uitgegeven of op een bankrekening wordt gezet.