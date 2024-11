Opnieuw brand bij vuilstortplaats Bonaire; evacuatie van bewoners

Vanwege een brand bij de vuilstortplaats op Bonaire is er sprake van sterke rookontwikkeling in de omgeving. Omwonenden binnen een straal van 1 kilometer worden sinds gisteravond geadviseerd om te evacueren. Buurtbewoners wordt dringend gevraagd om zelf opvang te regelen. Mensen zonder opvangmogelijkheden konden zich melden bij buurtcentrum Amboina. Iedereen in de omgeving wordt opgeroepen zich beschermen tegen de schadelijke rook. Afvalcentrum en stortplaats Selibon staat als ‘potentieel gevaarlijk’ te boek

De brand ligt dichtbij enkele opslagtanks, maar de brandweer neemt maatregelen om deze tanks te koelen en te beschermen, zo laat het Openbaar Lichaam Bonaire weten. Twee weken concludeerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een rapport dat de sitautie “zorgwekkend, complex en urgent” is. De afvalplek heeft bepaalde vergunningen niet, geen omheining en het storten vindt “vrijwel ongecontroleerd plaats”, concludeert ILT na onderzoek eind augustus. Er staan negen ongekoelde zeecontainers met daarin biomedisch afval dat niet verbrand kan worden.