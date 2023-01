OM zet mobiel kantoor in

Het Openbaar Ministerie komt dichter bij de burger. Daarvoor is vorige week een busje in gebruik genomen. Een bezoek aan het OM in de Tempel of bij het Waaigat is voor sommige burgers nog een te hoge drempel. Daarom wil het OM zichtbaar zijn in de wijken. De bus is ingericht als een mobiel kantoor, die van Bándariba tot Bándabou rond rijdt. Bezoekers kunnen er terecht voor vragen over openstaande boetes, betalingsregelingen, mediation en slachtofferzorg.

