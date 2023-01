Twee Curaçaoënaars ter dood veroordeeld

Het Marokkaanse gerechtshof heeft twee Curaçaoënaars veroordeeld tot de doodstraf. De daders Shardyone S. en Edwin M. waren in 2019 ook al door de rechtbank tot de doodstraf veroordeeld. De twee mannen wilden in 2017 een cafébaas doodschieten, maar doodden per ongeluk de zoon van een opperrechter. Het tweetal was volgens de Marokkaanse politie ingehuurd om een vijand van Ridouan Taghi te liquideren. Na hun veroordeling in 2019 liep het hoger beroep vertraging op. Volgens de Marokkaanse justitie was er sprake van uitstel omdat de verdachten naar een andere gevangenis waren overgebracht en alle processtukken vertaald moesten worden naar het Nederlands. Of de doodstraf ook daadwerkelijk zal worden voltrokken, is de vraag. Dat is in Marokko het laatst 30 jaar geleden gebeurd.