Omikron-variant officieel op Curaçao

De omikron-variant heeft officieel zijn intrede gedaan op Curaçao, zo maakte epidemioloog Izzy Gerstenbluth bekend tijdens een buitengewone persconferentie eerder vandaag. Met name jonge mensen tussen de 18 en 33 jaar zijn nu besmet met het coronavirus op ons eiland. De oproep aan die groep is om zich zo snel mogelijk te laten boosteren. Het virus is wellicht minder gevaarlijk voor jonge mensen, zij kunnen het virus wel overdragen aan ouderen of mensen met onderliggende ziektes zoals bijvoorbeeld obesitas. Morgen is de priklocatie nog gesloten, vanaf tweede kerstdag tot en met 30 december is het mogelijk om een boosterprik te halen bij SDK tussen 8 en 17 uur

Meer over boostercampagne covid Omikron sdk