Statenlid Buncamper van Sint-Maarten veroordeeld

De Sint-Maartense statenlid Claudius Buncamper is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden. Ook mag hij zeven jaar geen politieke functie bekleden. De politicus is schuldig bevonden aan het aannemen van steekpenningen in zijn tijd als minister van ruimtelijke ordening en infrastructuur. Zijn vrouw Maria Molanus-Buncamper werd ook veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf.