Onbekenden hebben dit weekend twee huizen onder vuur genomen

Op ons eiland is afgelopen weekend op verschillende plaatsen geschoten. Dat schrijft de Extra vandaag. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd geschoten op een huis in de wijk Monte Verde. Bewoners troffen kogelgaten aan in hun woning. Ook een auto is geraakt. Op straat voor de deur van het huis lagen 16 kogelhulzen. Later op de dag werd er geschoten in de wijk Stenen Koraal. Eerst werd in de lucht geschoten, daarna op een huis. Ook daarbij werd een auto geraakt.

De politie is direct begonnen met onderzoek naar de verschillende indicenten.