Ramon Yung (MFK): Noodroproep specialisten is onverantwoord

Statenlid voor de MFK Ramon Yung betreurt dat medisch specialisten van het CMC vorige week een noodoproep hebben gedaan aan de bevolking van ons eiland over de situatie in het ziekenhuis. Ze gaven in een open brief aan dat ze de zorg in het CMC niet kunnen garanderen als de overheid vasthoudt aan de invoering van een normering voor topinkomens aan het eind van het jaar voor specialisten van het ziekenhuis. Ook de reactie van de partij MAN/PIN heeft Yung verbaasd. Volgens hem spelen beide partijen met de gevoelens van de bevolking en gedragen de politici zich als ‘kippen zonder kop’. Hij vindt dat het CMC beter haar huiswerk doen en niet de bevolking angst moet aanjagen.

Yung schrijft in een persbericht: “De vertegenwoordigers van MAN/PIN gedragen als ‘kippen zonder kop’ of ze beginnen te lijden aan dementie” in hun aanval op het beleid van MFK-minister Silvania. Volgens Yung heeft minister Silvania heel veel gedaan om de zorg te verbeteren en de wachtlijsten te verminderen. Zo gaf Silvania toestemming aan het Advent Ziekenhuis om bepaalde operaties uit te voeren en ook toestemming aan de Pain Clinic en het Dr. Sajouri Center om ook bepaalde ingrepen uit te voeren. “Dit deed hij juist om de druk op de wachtlijsten te verminderen”, zo benadrukt Yung in een persbericht.