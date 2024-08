CBCS gaat enquêtes uitvoeren onder belangrijke economische sectoren

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gaat enquêtes uitvoeren onder belangrijke economische sectoren in Curaçao. Dat heeft de bank vandaag bekend gemaakt. De enquêtes bevatten vragen over de bedrijfsprestaties, de algemene economische situatie en de verwachtingen voor de toekomst. De bedoeling is dat de gegevens en informatie uit deze belangrijke sectoren inzichten bieden voor de analyses en voorspellingen van de economie van Curaçao. De eerste enquête, die naar de industriële sector, begint vandaag.

Bedrijven in de industriële sector ontvangen via e-mail een link naar een online enquête die wordt aangeboden in het Papiaments, Nederlands en Engels. De geschatte tijd om de enquête in te vullen is 10 minuten. Deelname is anoniem en alle verzamelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Het resultaat van de enquête wordt in oktober van dit jaar in een rapport gepubliceerd. De CBCS verzoekt vriendelijk de medewerking van alle bedrijven in de industriële sector op Curaçao om de enquête vóór 6 september 2024 in te vullen. Bedrijven in de industriële sector die geen e-mail hebben ontvangen maar wel willen deelnemen, kunnen de link naar de online enquête aanvragen via [email protected]. De verzamelde inzichten en ervaringen zullen bijdragen aan een beter begrip van de ontwikkeling en prestaties van de economie van Curaçao.