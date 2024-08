Verdachte van schapendiefstal geeft zichzelf aan bij politie

Een 37-jarige man heeft zichzelf dit weekend aangegeven bij het politiebureau in Barber. Hij is één van de verdachten van een grote diefstal waarbij veertien schapen werden gestolen. De politie was hem, samen met twee andere verdachten, al op het spoor. De dieren werden op 6 augustus gestolen van een adres in Rio Magdalena. De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten. Ook de gestolen schapen zijn nog niet terecht.

De 37-jarige verdachte is voorgeleid aan de officier van justitie, die heeft bepaald dat hij voorlopig langer vast blijft zitten in afwachting van verder onderzoek.