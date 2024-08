Stichting Kitten Rescue Curaçao gaat op Bonaire vrijwilligers trainen

Een team van Stichting Kitten Rescue Curaçao is van 23 t/m 26 augustus op Bonaire om vrijwilligers te trainen in het invangen van zwerfkatten, dat gebeurt in samenwerking met dierenartsenpraktijk Flamingo Island Veterinary Center. Deze praktijk op Bonaire is zeer gemotiveerd om de zwerfkatten te helpen. Er is op het eiland al een team van vrijwilligers samengesteld met als doel maandelijks zwerfkatten in te vangen voor sterilisatie. Deze groep zal door het team van Stichting Kitten Rescue Curaçao worden getraind.

De dierenartsenpraktijk, die onder leiding staat van Jochem Lastdrager, heeft eerder samengewerkt met de Stichting Kitten Rescue Curaçao. Nog niet lang geleden hielpen de Bonairiaanse dierenartsen van deze praktijk op Curaçao met de sterilisatie van ruim 100 katten. Het weekend van 23 t/m 26 augustus zal worden gebruikt om theorie direct in de praktijk te brengen. Zo zullen onder begeleiding van de ervaren ‘vangers’ uit Curaçao de eerste zwerfkatten door de vrijwilligers worden ingevangen.