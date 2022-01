Onderwijs moet meegaan met de tijd

Het onderwijs is toe aan modernisering. Dat zei minister van Heydoorn van Onderwijs gisteren in de Statenvergadering. De afgelopen jaren is zo’n 15 miljoen gulden verkeerd besteed door handmatige administratie. Digitalisering zou efficiënter en van deze tijd zijn. De minister wil het hele systeem aanpassen niet alleen in de klas, maar ook op het ministerie. Dat vraagt een grote investering en een andere manier van werken. De minister hoopt dat 63 miljoen gulden vrijgemaakt wordt. Het geld moet onder andere besteed worden aan digitale schoolborden, een leerlingvolgsysteem en trainingen voor docenten.