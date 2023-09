Onderwijsvakbond DOEN blij met nieuw hittebeleid

Tot eind september wordt er een aangepast tropenrooster ingevoerd op de scholen. Vanwege de extreme hitte is de situatie in heel veel klaslokalen mensonwaardig. Onderwijsvakbond DOEN is blij met dit besluit. Begin deze maand trok de vakbond aan de bel. De meeste scholen hebben geen airconditioning. Dat is niet alleen een financiële kwestie. De infrastructuur is daar ook niet op toegerust. Zo ontbreekt het aan 220 volt aansluitingen, maar ook kan het net de extra belasting niet aan. Ook moet er iets gedaan worden aan de isolatie van de klaslokalen. Het ministerie van Onderwijs zoekt samen met Aqualectra naar een oplossing.