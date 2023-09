Onderwijsvakbond DOEN pleit voor nationaal tropenrooster

Het ministerie van Onderwijs moet een nationaal tropenrooster invoeren voor de scholen. Vanaf juni tot en met september, wanneer het extreem warm is, zouden de scholen eerder moeten sluiten. Momenteel mogen leerlingen pas eerder naar huis als Meteo code geel afkondigt. Dat werkt volgens onderwijsvakbond DOEN ontregelend. Gisteren heeft DOEN dit voorstel ingediend. Bij een tropenrooster zouden de scholen van het funderend onderwijs al om half twaalf mogen sluiten. Bij een eventuele code oranje gaan de scholen om half elf dicht. Voor het voortgezet onderwijs zouden andere tijden moeten gelden, namelijk half een bij een tropenrooster en 1 of 2 uur eerder bij code oranje. Binnen drie tot vier jaar zouden alle klaslokalen over airco moeten beschikken. Het nationale tropenrooster zou nu al moeten ingaan tot 6 oktober. Na een evaluatie kan het Onderwijsministerie besluiten deze te verlengen.