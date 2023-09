De politie heeft onlangs een aantal nieuwe dienstwagens ontvangen. Volgens de minister van Justitie is er meer materiaal onderweg, waaronder motors, kogelvrije vesten en meer wagens. De eerste zending dienstwagens is bestemd voor de verschillende recherche-afdelingen, waaronder atrako, Joyriding en Jeugd- en Zedenzaken. De volgende lading is voor de politiebureaus en de buurtregisseurs.