De landsrecherche doet onderzoek naar een voormalig medewerker van het ministerie van SOAW. Die zou zichzelf verrijkt hebben met geld bestemd voor coronasteun. De medewerker maakte geld over naar verschillende eigen bankrekeningen. Vandaag is er een inval gedaan in het huis van de ex-medewerker. Daarbij zijn verschillende gegevensdragers meegenomen voor onderzoek. De man van 32 jaar is ook aangehouden.

