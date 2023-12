Onderzoek naar overlijden patiënt

Er komt een onderzoek naar het overlijden van een patiënt. Dat heeft de Inspectie voor de Volksgezondheid gemeld. Er wordt gekeken of de huisarts en de dienstdoende huisarts nalatig zijn geweest. Hoewel de familie meerdere keren belde voor een consult thuis, overleed de patiënt voordat er een arts kwam. Deze zaak speelde twee weken geleden en deed veel stof opwaaien. Vooral PNP-Statenlid Elvin Gerard heeft in de media aandacht voor deze zaak gevraagd. Ook heeft hij dit bij de minister van Gezondheid en de Inspectie aangekaart, waardoor er nu een onderzoek is aangekondigd.