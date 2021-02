Onenigheid binnen Trabou pa Kòrsou

Eerder vandaag is de 29-jarige Athly Maria door de politie vrijgelaten, net als zijn vriendin. De Curacaose politie had de twee dit weekend aangehouden in hun huis aan Kaya Mikeas na een echtelijke ruzie. De man zou de vrouw hebben mishandeld, de vrouw zou de auto van de man hebben beschadigd. Maria staat op de lijst van de politieke partij Trabou pa Kòrsou, dat meedoet aan de verkiezingen op 19 maart. Partijleider Rennox Calmes betreurt de situatie. Hij benadrukt dat dit niets te maken heeft met zijn partij, maar wil wel dat Maria zich terug trekt uit de partij. Andere partijleden zijn het daar niet mee eens en benadrukken dat Maria een van de oprichters van de partij is.