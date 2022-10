Ongebruikelijke zet Van Huffelen

Het is ongebruikelijk dat een staatssecretaris een open brief van een Curaçaose parlementariër beantwoordt. Dat is laatst toch gebeurd. Alexandra van Huffelen heeft bij wijze van uitzondering gereageerd op een brief van Rennox Calmes. Dat lag onder andere aan het thema. De fractieleider van Trabou pa Korsou stelde vragen over het dekolonisatieproces van Curaçao, het Coho en de richtlijnen van de VN en gelijkheid binnen het Koninkrijk. De vragen zijn volgens de staatssecretaris niet makkelijk te beantwoorden. Ze wil daarom graag in gesprek blijven met de landen over de samenwerking binnen het Koninkrijk en het doorvoeren van hervormingen.