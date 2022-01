Gisteravond heeft een dodelijk auto ongeluk plaatsgevonden op Banda’bou ter hoogte van Wacawa. Volgens de Extra zijn twee mensen overleden en drie mensen gewond geraakt. In de loop van de dag zal duidelijk worden wat er precies is gebeurd. Op live-beelden van de Extra zijn twee beschadigde auto’s te zien die in de berm zijn beland.

