Vonnis Braam aangehouden

De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak die MFK-statenlid Braam heeft gespannen. Braam werd vorig jaar voorgedragen als minister van Justitie maar kwam niet door de screening. Daar was hij het niet mee eens en heeft een rechtszaak aangespannen. Daar zou gisteren een uitspraak over komen, maar dat ging niet door. Het Hof behandelt deze maand alleen superspoedzaken. Uiterlijk 14 februari komt er een uitspraak. Er is nog altijd geen minister van Justitie benoemd. De MFK hoopte Braam bij een positief vonnis alsnog voor te dragen.