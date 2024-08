Online enquête over vervuiling van Curaçao

De regering van Curaçao houdt een online enquête over het gedrag van mensen met betrekking tot het vervuilen van ons eiland. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De enquête bevat twaalf vragen. De deelnemers mogen meerdere antwoorden aankruisen of geven. Het begint met de vraag: Waarom is Curaçao vuil? Andere vragen gaan onder meer over weggebruikers die vuil op straat gooien, verder wordt er dieper ingegaan op kennis over dengue. Het is volgens de krant niet duidelijk wat precies de bedoeling is van de vragenlijst en wat er straks met de resultaten gedaan wordt.

In de vragenlijst worden bijzondere voorbeelden gegeven van mogelijke antwoorden. Zo zijn voor de vraag ‘waarom is Curaçao vuil?’ de mogelijke antwoorden die kunnen worden gegeven zijn: toeristen/buitenlanders vervuilen het land; niemand houdt rekening met hygiëne; winkeliers stoppen niet met het verkopen van foambakjes en plastic zakjes; de regering zelf maakt niet schoon; er zijn niet genoeg vuilnisbakken op openbare plekken; vuilstortplaatsen zijn te ver weg; de fee voor groot afval is te hoog. Wat betreft de vraag waarom mensen hun vuil uit de auto op straat gooien, zijn de volgende opties gegeven om aan te kruisen: Curaçao heeft Selikor toch om schoon te maken; de auto moet vooral schoon zijn; het eiland is al vuil en vies; andere burgers doen het ook.