‘Kiesraad is nog niet volledig’

Met nog iets meer dan vier maanden te gaan voordat het kiesregister sluit voor de verkiezingen van 21 maart volgend jaar, is de Kiesraad van het eiland nog steeds niet volledig. Dat meldt de Amigoe naar aanleiding van vragen van de partij KEM hierover. Volgens de wet moet de kiesraad uit zeven leden bestaan, maar tot nu toe zijn slechts drie leden benoemd. De overige vier benoemingen laten op zich wachten, terwijl de voorbereidingen voor de verkiezingen in volle gang zijn. Verschillende oudere leden van de Kiesraad hebben zich na de laatste verkiezingen terug getrokken, er wordt nog gezocht naar nieuwe leden.

Het kiezersregister sluit op 24 december. Op die dag eindigt de periode waarin burgers zich kunnen inschrijven om te mogen stemmen bij de komende verkiezingen. Na de sluiting kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht in het register, en alleen degenen die op dat moment correct zijn ingeschreven, mogen hun stem uitbrengen bij de verkiezingen. De indiening van de kandidatenlijsten voor politieke partijen of onafhankelijke kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezingen vindt een maand later plaats op 23 januari. Dit gebeurt op het kantoor van de Kiesraad (de Konseho Supremo Elektoral) aan de Scharlooweg 11.