‘Caribische studenten buiten de Randstad voelen zich vaker gediscrimineerd’

Van de Caribische studenten die in Nederland studeren, voelen degenen die buiten de Randstad wonen zich vaker niet op hun plaats. Ze zijn vaker slachtoffer van discriminatie en racisme. Dat staat in een stage-onderzoek dat is gedaan door Jelano Hendriksma. De student van de Vrije Universiteit Amsterdam deed een onderzoek onder Caribische studenten in Nederland en hield diepte-interviews. De uitkomsten ervan zijn gedeeld met de twee opdrachtgevers: Stichting WeConnect en Athena Research, het onderzoekinstituut van de VU.

Het feit dat Caribische studenten, die niet in het stedelijke gebied wonen, vaker racisme of discriminatie ervaren is vaak het gevolg van al dan niet bewust geuite vormen van microagressie. Soms gebeurt dit uit onwetendheid of gebrek aan belangstelling voor de ander, zo staat in het rapport te lezen. “Het perspectief van de studenten buiten de Randstad (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) is anders”, zo constateert Jelano in zijn onderzoek. De barrières om tot een thuisgevoel te komen zijn daar volgens hem talrijker.