Vakbond DOEN: Veel dringende problemen in onderwijs

Volgens vakbond DOEN zijn er veel dringende problemen in het onderwijs die dit schooljaar aangepakt moeten worden. De vakbond wijst onder meer op problemen met ‘niet-toereikende uren’ en slechte arbeidsomstandigheden vanwege de hoge temperatuur in de klaslokalen. Zoals bekend begint aanstaande donderdag het nieuwe schooljaar. Een van de grootste problemen is volgens de vakbond dat de 12.5 % salarisverlaging van docenten, die is ingevoerd in de Covid-periode, nog steeds niet hersteld is.

Volgens voorzitter Marbella Felipa is er heel veel werk te verrichten. Vakbond DOEN noemt als andere belangrijke aandachtspunten onder meer de lage salarissen, de werksfeer die op sommige scholen niet goed is, de 27-urige werkweek voor het VSBO en de discussie over vakantie-uren voor niet-onderwijzend personeel. Tegelijkertijd roept DOEN op om te werken aan GEZONDonderwijs.