Onterechte demotie plaatsvervangend hoofd veterinaire zaken

De overheid heeft onterecht het plaatsvervangend hoofd van veterinaire zaken uit haar functie ontheven. Dat heeft de rechter deze week bepaald. De ambtenaar bekleedt deze functie al ruim 10 jaar. Nooit waren er klachten over haar functioneren. Tot op het moment dat haar leidinggevende haar beval om twee Franse Bulldogs in te laten slapen. De honden kregen binnen 24 uur na aankomst uit de Dominicaanse een dodelijk spuitje. Daarover ontstond veel ophef in de samenleving. Zowel zij als haar leidinggevende werden geschorst. In juli vorig jaar werd ze bovendien gedegradeerd. Volgens de overheid is er sprake van een vertrouwensbreuk. Dit werd echter onvoldoende gemotiveerd. Vandaar dat de rechter concludeerde dat de vrouw onterecht uit haar functie is ontheven.