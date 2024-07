Boete voor ex-militair wegens drugsbezit op Curaçao

Een 24-jarige ex-marinier uit Waardenburg is veroordeeld vanwege drugsbezit op Curaçao. Dat oordeelde de militaire rechtbank in Arnhem. De verdachte moet een boete van 750 euro betalen. De man werd in 2022 betrapt met twee bolletjes cocaïne en met een appgroep op zijn telefoon waarin met collega’s uitvoerig over het gebruik, het regelen en het uitwisselen van drugs werd gesproken. Het zou gaan om xtc-pillen, cocaïne, MDMA en 3-MMC. De ontdekking van de appgroep leidde tot de aanhouding van nog eens vier militairen, die ook werkstraffen van 40 tot 80 uur en boetes tot 250 euro boven het hoofd hangen. Het gaat om ex- mariniers van 26 tot 29 jaar uit Woerden, Amsterdam, Arnhem en Zandvoort. Ze raakten allemaal hun baan kwijt, want Defensie hanteert een zero-tolerancebeleid.