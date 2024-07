Politie onderzoekt moordaanslag Olivier Arrindell

De politie van Sint Maarten en het Openbaar Ministerie zijn op zoek naar getuigen van de moordaanslag op Olivier Arrindell gisteravond. Personen die in de buurt waren op het moment van de schietpartij of informatie hebben die relevant is voor het onderzoek kunnen zich bij de politie bellen. De politie reageerde gisteravond rond half tien op een noodoproep over een schietpartij in de wijk Cupecoy/Maho. Bij aankomst troffen de agenten de zakenman en politicus Arrindell, die een schotwond had opgelopen.

Er zaten nog twee slachtoffers in een auto, een man en een vrouw. Beiden werden neergeschoten, maar de vrouw bezweek aan haar verwondingen, ondanks de medische hulp die snel ter plaatse was. De minderjarige dochter van Arrindell zat ook in de auto op het moment van de schietpartij, maar zij was lichamelijk ongedeerd.

Voor informatie over dit incident kunnen mensen contact opnemen met de politie via 542-2222 Ext. 214, 208, 211 of anonieme tiplijn 9300.