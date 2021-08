Ook de komende dagen regen en bewolking

Na een onstuimige nacht en ochtend blijft het ook de komende dagen bewolkt en regenachtig op Curacao, voorspelt de Meteo. Morgen waarschijnlijk onweer en tot vrijdag een regenkans van eerst 40 en later 20 procent. Oorzaak is een storing in onze regio, die langzaam richting het westen beweegt en later kan uitgroeien tot tropical wave. De meeste weersactiviteit speels zich af ten noorden van ons eiland, maar ook boven Curacao zelf kan de nodige bewolking blijven voorkomen, waaruit buien vallen.

(Beeld: www.meteo.cw)