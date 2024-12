Ook op Curaçao is recreatief gebruik van lachgas nu verboden

Net als in Nederland is lachgas nu ook op Curaçao verboden. Dit komt omdat de overheid een ministeriële regeling met algemene werking heeft getekend. Hiermee heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, stikstofmonoxide, beter bekend als lachgas, toegevoegd aan de lijst van gecontroleerde middelen. Dit betekent dat productie, handel en bezit van lachgas voor recreatieve doeleinden nu strafbaar zijn. Het verbod is ingesteld vanwege de toenemende zorgen over de gezondheidsrisico’s en de verkeersveiligheid. Lachgas is populair als partydrug, maar kan leiden tot zuurstoftekort, duizeligheid en in ernstige gevallen neurologische schade. Bovendien is het gebruik ervan in het verkeer gevaarlijk, omdat gebruik ervan de rijvaardigheid negatief beïnvloedt.

Het verbod geldt niet voor professioneel gebruik van lachgas in de medische sector en voor technische toepassingen. In deze gevallen blijft het gebruik toegestaan, zolang wordt voldaan aan de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Met deze maatregel volgt Curaçao het voorbeeld van andere landen, zoals Nederland, waar lachgas sinds 1 januari 2023 verboden is vanwege vergelijkbare gezondheids- en veiligheidsredenen.