Minister van SOAW: Minimumloon vanaf 1/1/2025 verhoogd naar 11,72 Naf

De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft vandaag officieel bekend gemaakt dat het minimumuurloon op Curaçao per 1 januari 2025 verhoogd zal worden naar 11,72 gulden. Dat is een gevolg van indexering. Het nieuwe bedrag geldt vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar. Dit betekent dat werknemers van 21 jaar of ouder minimaal deze bedragen moeten ontvangen aan loon, zo stelt het ministerie. Het minimumuurloon geldt voor alle werknemers, dus ook voor huishoudelijk personeel. Bij een 40-urige werkweek is het nieuwe minimumloon 468,80 gulden en per maand 2,029,90 gulden.

Voor een 45-urige werkweek is het bedrag 527,40 gulden en per maand 2,283,64 gulden. Voor een 48-urige werkweek is het loon 562,56 gulden en voor een 48-urige werkmaand 2,435,88 gulden.