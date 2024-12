Negatief reisadvies voor Venezuela; Aruba heropent luchtgrenzen niet

De Arubaanse regering heeft aangekondigd dat de luchtgrens tussen Aruba en Venezuela tot 23 april 2025 gesloten blijft. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft intussen een negatief reisadvies afgegeven voor delen van het Zuid-Amerikaanse land. Dat meldt de Directie Buitenlandse Betrekkingen. De luchtgrens is gesloten tussen Aruba en Venezuela sinds 2019, toen de Venezuelaanse regering de grenzen eenzijdig sloot. De reden dat de grens nog steeds niet zijn heropend, zijn volgens Aruba ‘aanhoudende politieke en veiligheidsredenen’. De maritieme grens tussen Aruba en Venezuela werd in mei 2023 heropend na onderhandelingen, maar de luchtgrens is nog dicht. Curaçao heeft wel al haar grenzen met het Zuid-Amerikaanse land geopend.

Besprekingen over een mogelijke heropening zijn nog gaande, maar de Arubaanse overheid wil dit pas doen wanneer de situatie veilig en verantwoord is. De gespannen politieke situatie in Venezuela, met name de betwiste verkiezingsuitslag van juli, speelt een cruciale rol in de beslissing. Het Koninkrijk der Nederlanden erkent Nicolás Maduro niet als president, maar steunt Edmundo González als de rechtmatige winnaar, wat de diplomatieke verhoudingen tussen de landen bemoeilijkt.