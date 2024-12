Regering ontvangt meer aan belastingen, sociale premies en erfpacht dan begroot

De regering van Curaçao heeft dit jaar tot en met november bijna tachtig miljoen gulden meer aan belastingen, sociale premies en erfpacht ontvangen dan begroot. Er was voor de eerste elf maanden van het jaar een bedrag van iets meer dan 2,01 miljard gulden aan inkomsten begroot, terwijl volgens officiële cijfers van het Ministerie van Financiën tot november 2,09 miljard gulden al aan inkomsten is gerealiseerd. Daarbij gaat het vooral om meer omzetbelasting, namelijk 33 miljoen gulden. Bij de inkomstenbelasting is 16 miljoen gulden meer binnengekomen. In januari zal het Ministerie van Financiën alle cijfers verwerken om een volledig beeld te krijgen van het jaar 2024.

Voor deze maand wordt verwacht dat er 197,1 miljoen gulden aan inkomsten wordt gegenereerd. In januari moet wel rekening worden gehouden met inkomsten die na 2024 binnenkomen voor uitgaven of diensten die in de loop van het jaar door de overheid zijn gedaan. Dat kan het eindresultaat negatief beïnvloeden, zo stelt het Ministerie.