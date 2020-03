Er is dit weekend ophef ontstaan door de aanwezigheid van een cruiseschip in de haven. Epidemeoloog Izzy Gerstenbluth verklaarde dat op het schip geen passagiers maar alleen bemanningsleden aanwezig waren en dat niemand van het schip af mocht. Het schip was op Curaçao om levensmiddelen en brandstof te bunkeren en vertrok daarna weer.