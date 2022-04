Ophef over brief Pisas

Premier Gilmar Pisas is van mening veranderd. Hij vindt dat het Coho toch anders moet. Zoals het nu is, ondermijnt het orgaan de autonomie van de landen. Dit heeft Pisas in een brief aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen geschreven. Het kabinet vreest dat er geen Statenmeerderheid is voor de rijkswet. Pisas wil een Koninkrijksconferentie beleggen om tot een aangepast voorstel te komen. Oppositiepartij PAR vindt het handelen van de premier not done. Aan de andere kant juicht MFK-Statenlid Gilbert Doran het initiatief toe.