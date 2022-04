Staten verhogen budget

Het parlement heeft in 2023 meer om uit te geven. De Staten hebben voor volgend jaar hun begroting verhoogd met 2,4 miljoen gulden. Dit is vastgelegd in een motie die tijdens een openbare vergadering is aangenomen. Hierdoor komt de begroting van de Staten weer uit op het niveau van 2019. Oftewel 21,4 miljoen gulden. De motie werd ingediend door Statenlid Rennox Calmes van Trabou pa Korsou. Ook is besloten dat de fracties in de Staten een extra medewerker krijgen. Verder stellen de Staten geld beschikbaar om wetten naar het Papiaments te vertalen.