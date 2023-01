Ophef over massaal ruimen zwerfdieren

De Dierenbescherming gaat massaal zwerfdieren ruimen. Daarvoor is de stichting op zoek naar mensen. Tegen betaling gaan ze honden en katten van straat halen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe dierenwelzijnswet is het toegestaan om loslopende dieren van straat te halen en af te leveren bij een instantie die dieren opvangt. Niet alle dierenorganisaties zijn het daarmee eens. Volgens Kitten Rescue werkt dit een zeer ongezond verdienmodel in de hand. De betaalde krachten zullen eerder kiezen voor kwantiteit en het dierenwelzijn uit het oog verliezen. Daarbij zullen met name alleen de sociale en vriendelijke katten gepakt kunnen worden door de Dierenbescherming. Bovenal verwacht de stichting dat de gevangen dieren afgemaakt worden. De kattenstichting pleit voor het steriliseren en terugplaatsen van dieren. Op de lange termijn zou dit een betere methode zijn.