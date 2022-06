Het ministerie van Onderwijs knapt dit jaar twaalf scholen op. Het achterstallige onderhoud wordt aangepakt met middelen die Nederland beschikbaar heeft gesteld. In totaal is er 30 miljoen euro voor het schoolonderhoud gereserveerd. Dit bedrag geeft het ministerie de komende drie tot vier jaar uit. Aan de hand van een inventarisatie moet blijken welke scholen het eerst worden opgeknapt. Medio juli moet hier meer duidelijkheid over zijn.