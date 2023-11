Opnieuw gelijkspel tegen El Salvador

Curaçao heeft gisteren gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen El Salvador. Daarmee heeft het nationaal elftal nagelaten zich in Pot 1 te spelen voor de aanstaande WK-kwalificatieloting. Dat schrijft Voetbal International. Vorige week donderdag speelden de twee teams ook al gelijk. Curaçao moest winnen om Haïti te passeren op de FIFA-wereldranglijst en een plek in Pot 1 te bemachtigen. Al binnen twintig minuten kreeg de thuisploeg een strafschop, toen Jeremy Antonisse (ex-PSV en -FC Emmen) werd neergehaald in het strafschopgebied. Voormalig NEC’er Rangelo Janga werkte de 1-0 binnen vanaf de stip. Twintig minuten voor tijd maakte Styven Vásquez de gelijkmaker met zijn linkerbeen. Daardoor blijft Curaçao op de wereldranglijst onder Haïti staan. In juni 2024 begint de WK-kwalificatie.