Gisteren is de Johannes Vermeerprijs uitgereikt aan Tania Kross. Ze ontving de bokaal uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). De jury roemt de wijze waarop de Curaçaose zangeres haar vak uitoefent en de vernieuwende manier waarop ze bruggen bouwt en mensen verbindt. Volgens de staatssecretaris is Tania een rolmodel voor andere makers. ”Ze heeft deuren geopend, en blijft dat steeds doen. Onder meer door zich binnen het Koninkrijk in te zetten voor muziekeducatie. Zo laat zij de jongere generatie kennismaken met al het moois en meeslepends dat muziek te bieden heeft. En bijna nog belangrijker: ze is ook een groot verbinder, die bruggen bouwt tussen mensen en muziekgenres.”

De prijs bestaat verder uit 100 duizend euro voor de realisatie van een speciaal project. De Curaçaose zangeres zet het prijzengeld onder andere in voor de restauratie van de aula van Habaai. Dit is een tussenstap op weg naar een nieuwe schouwburg. De Johannes Vermeerprijs is de belangrijkste staatsprijs voor de kunsten. Tot half maart is een presentatie over het werk van Tania Kross te zien in het ministerie van Cultuur in Den Haag.