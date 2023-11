Plek in Hall of Fame reëel voor Andruw Jones

De bekende Curaçaose honkballer Andruw Jones maakt een grote kans om in de Hall of Fame te komen, de grootste eer voor baseballspelers. Elk jaar wordt een speler gekozen via stemmen. In 2020 kon Jones nog rekenen op 19,4 procent van de stemmen, in 2021 is dit al gestegen naar 33,9 procent en vorig jaar klom hij op naar 58,1 procent. Het minimum om toegelaten te worden is 75 procent. Dit is de zevende poging van de Curaçaoënaar. Onlangs stuurde zijn oude club de Atlanta Braves zijn rugnummer met pensioen. Als eerbetoon aan de Curaçaose honkballer wordt rugnummer 25 niet meer aan andere spelers van de club uitgegeven.