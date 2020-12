Opnieuw recordaantal nieuwe coronabesmettingen op Curaçao

Op Curaçao zijn woensdag 155 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, opnieuw een record. Het oude record werd een dag eerder bereikt met 124 besmettingen. Er zijn op één dag 621 mensen getest en 27 personen zijn genezen verklaard. Op het eiland zijn nu 1433 actieve besmettingen. Veertien mensen met een coronabesmetting liggen in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Sinds maart van dit jaar zijn zeven personen overleden. Dat maakte de overheid woensdag aan het eind van de middag bekend. Op Curaçao is inmiddels bijna vijftien procent van de bevolking getest; ruim 23.000 personen op een bevolking van 160.000.

Het eiland kent sinds enkele weken een forse toename van het aantal besmettingen. De regering wil dat het parlement een noodwet aanneemt die de overheid de wettelijke mogelijkheid geeft om de coronamaatregelen op het eiland te handhaven. Als de wet wordt aangenomen, kan de politie onder meer boetes uitdelen aan mensen die zich niet aan de avondklok of andere coronamaatregelen houden. In de huidige situatie is dat niet mogelijk. Afgelopen dinsdag werd de hele dag over de wet vergaderd, die vergadering gaat vanochtend verder.