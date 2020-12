‘Verkoop Curaçaohuis niet volgens de wet’

Er is veel mis gegaan bij de verkoop van de panden van het Curaçaohuis in Den Haag in 2015. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao in een net verschenen rapport. De verkoop vond plaats door de toenmalige Gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Marvelyne Wiels. De rekenkamer concludeert nu dat er verschillende zaken fout zijn gegaan rond de verkoop. Zo heeft de Raad van Ministers in 2015 de verkoop goedgekeurd, maar heeft de ministerraad Wiels nooit gemachtigd om de overeenkomst te ondertekenen. Toen zij een koopovereenkomst voor een nieuw pand aan de Prinsegracht in Den Haag sloot in 2015, was ze daartoe ook niet gemachtigd.

In 2017 bepaalde de toenmalige Staten dat de verkoop en aankoop niet volgens geldende wetten en voorschriften was gegaan. Het parlement heeft toen ook de Algemene Rekenkamer Curaçao gevraagd de verkoop te onderzoeken. Uit dat onderzoek komt nu naar voren dat niet alleen de aankoop van het pand aan de Prinsengracht niet volgens de regels is gegaan. Ook met de verkoop van panden aan de Badhuisweg en de Wagenaarweg is veel mis gegaan.