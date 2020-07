Oppositie: Regering moet aftreden!

Leider van de Curaçaose oppositiepartij MFK Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft dinsdag een brief overhandigd aan gouverneur Lucille George-Wout. De brief is ondertekend door negen parlementariërs. Ze stellen dat de regering niet meer op een meerderheid kan rekenen en moet aftreden. De brief is ondertekend door de leden van de oppositiepartijen MFK, Kòrsou di Nos Tur, Movementu Progresivo en Pueblo Sobernao.

Parlementariër Rennox Calmes zei gisteren dat hij niet langer de regering-Rhuggenaath steunt. Maar hij heeft de brief niet ondertekend.