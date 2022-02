De MAN-fractie heeft een vergaderverzoek ingediend met de schoolbesturen van het eiland. Aanleiding is de brandbrief die de besturen gisteren naar de Nederlandse regering hebben gestuurd. Daarin staat dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao en de opgelopen achterstand door de pandemie. De MAN-fractie wil meer horen over de zorgen van de schoolbesturen. Oppositiepartijen PAR en KEM steunen het vergaderverzoek.