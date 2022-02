Politie vraagt om hulp bij oplossen overval

Het atrako team van de politie vraagt om hulp bij het oplossen van een overval aan de Timoteanweg. De bewoners werden afgelopen zaterdag thuis bedreigde met een vuurwapen en overvallen. De overvallers gingen er vandoor met een tas met daarin een grote som geld. De tas werd een dag later teruggevonden op Groot Santa Martha. De politie roept mensen op die informatie hebben over de overval om zich te melden. Dat kan via 7246241 of via de anonieme tiplijn 108.

