Oprichters eerste Curaçaose gay resort in ‘Ik Vertrek’

Het Nederlandse tv-programma ‘Ik Vertrek’ wijdt 7 mei een aflevering aan Martijn en Sean die een gay resort op Curaçao openen. Thuishaven op Grote Berg is het allereerste gay resort van het eiland. Het moet een plek worden waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht zijn of haar geaardheid. In de uitzending ziet het publiek dat door alle verbouwingsstress en geldzorgen, de relatie van het stel onder grote druk staat. Als alle spanningen een hoogtepunt bereiken, neemt Martijn een drastisch besluit met heel grote gevolgen. De aflevering zaterdag is om 21.30 uur Nederlandse tijd op NPO 1. Daarna is de uitzending terug te zien op NPO Start.