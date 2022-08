Orca VI verkocht tegen hoger bedrag dan boekwaarde

KTK heeft de Orca VI verkocht voor 2 miljoen dollar. Dat is meer dan de waarde die bij de dochtermaatschappij van CPA in de boeken staat. Een Grieks bedrijf is nu de nieuwe eigenaar. Al in 2015 heeft het sleepbedrijf besloten om de sleepboot te verkopen. De Orca VI is een speciale sleepboot die gebruikt wordt voor lange afstanden en bij off-shore projecten. Door zijn grootte is de Orca VI ongeschikt voor de Curaçaose haven. Ook is er weinig belangstelling in de regio om de sleepboot in te huren. De Orca VI verbruikt dure brandstof vergeleken met andere sleepboten. Op verzoek van KTK heeft DAMEN Trading Gorinchem kopers gezocht. Meer dan dertig bedrijven zijn benaderd. Uiteindelijk bleek slechts het Griekse bedrijf geïnteresseerd te zijn.