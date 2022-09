Orkaan Ian: Massale stroomuitval in Florida

In Florida zitten meer dan twee miljoen mensen zonder stroom na de doortocht van orkaan Ian. Volgens de Amerikaanse meteo is Ian een van de zwaarste orkanen die Florida ooit trof. Ian kwam gisteren aan land als een “extreem gevaarlijke” orkaan in de categorie 4. Inmiddels is Ian landinwaarts afgezwakt tot categorie 1. Sommige kustplaatsen zijn volgens de gouverneur van Florida getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog met grote overstromingen als gevolg. Reddingswerkers mogen zelfs de baan niet op omdat het te gevaarlijk is.